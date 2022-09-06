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Словения выиграла у Германии на Евробаскете-2022, у Дончича 36 очков и 10 подборов

Словения выиграла у Германии на Евробаскете-2022, у Дончича 36 очков и 10 подборов
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В Кёльне завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Германии и Словении. Встреча завершилась победой словенцев со счётом 88:80.

Самым результативным игроком матча стал лидер словенской сборной Лука Дончич, который записал на свой счёт 36 очков и совершил 10 подборов, оформив дабл-дабл. Горан Драгич набрал 18 очков. В составе сборной Германии больше всех очков набрал Деннис Шрёдер — 19.

Словения одержала третью победу на Евробаскете-2022 и набрала семь очков, сравнявшись с французами и немцами, для которых это первое поражение на турнире.

В заключительном туре сборная Словении сыграет с национальной командой Франции, Германия — с Венгрией.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 4-й тур
06 сентября 2022, вторник. 21:30 МСК
Германия
Окончен
80 : 88
Словения
Германия: Шрёдер - 19, Обст - 14, Ло - 13, Вагнер - 8, Тайс - 8, Тиман - 8, Фойгтман - 4, Вольфарт-Боттерман - 3, Гиффей - 3, Зенгфельдер, Уэйлер-Бэбб, Холлац
Словения: Дончич - 36, Горан Драгич - 18, Тоби - 10, Препелич - 9, Блажич - 7, Зоран Драгич - 3, Николич - 2, Чанчар - 2, Мурич - 1, Димец, Рупник, Самар
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