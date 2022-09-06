Словения выиграла у Германии на Евробаскете-2022, у Дончича 36 очков и 10 подборов

В Кёльне завершился матч 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Германии и Словении. Встреча завершилась победой словенцев со счётом 88:80.



Самым результативным игроком матча стал лидер словенской сборной Лука Дончич, который записал на свой счёт 36 очков и совершил 10 подборов, оформив дабл-дабл. Горан Драгич набрал 18 очков. В составе сборной Германии больше всех очков набрал Деннис Шрёдер — 19.



Словения одержала третью победу на Евробаскете-2022 и набрала семь очков, сравнявшись с французами и немцами, для которых это первое поражение на турнире.



В заключительном туре сборная Словении сыграет с национальной командой Франции, Германия — с Венгрией.

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