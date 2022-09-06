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Центровой сборной Словении получил повреждение из-за судьи на Евробаскете-2022

Центровой сборной Словении получил повреждение из-за судьи на Евробаскете-2022
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На первой минуте матча 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Словении и Германии произошёл неприятный инцидент с одним из игроков словенской сборной.

Основной центровой сборной Словении Майкл Тоби при стартовом вбрасывании приземлился на выставленную ногу арбитра и подвернул голеностоп, после чего захромал к бровке.

Словения-Германия

Словения-Германия

Фото: Евробаскет-2022

Словения-Германия

Словения-Германия

Фото: Евробаскет-2022

Позднее Тоби сумел вернуться на площадку и продолжил игру, проведя в итоге в игре 24:59. Также центровой набрал 10 очков и совершил восемь подборов.

Сборная Словении на Евробаскете одержала три победы в четырёх турах, потерпев единственное поражение от национальной команды Боснии и Герцеговины.

В группе словенцы делят первое место с Францией и Германией. У всех трёх команд по семь очков.

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