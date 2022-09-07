Евробаскет-2022: турнирные расклады перед последним туром группового этапа

Сегодня стартует заключительный тур группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — 2022. На данный момент только три сборные (Нидерланды, Венгрия и Великобритания) лишились возможности принять участие в плей-офф. Ещё несколько национальных команд, напротив, обеспечили себе участие в следующем раунде (Испания, Турция, Германия, Словения, Франция, Греция, Украина, Сербия, Польша).
Предлагаем вашему вниманию матчи последнего тура, в которых будет решаться судьба путёвки в плей-офф:
Болгария — Бельгия. Победитель пары выходит в плей-офф.
Грузия — Черногория. Матч актуален в том случае, если Бельгия побеждает в матче с Болгарией.
Литва — Босния и Герцеговина. Победитель пары выходит в плей-офф.
Чехия — Израиль. В случае победы чехов, команды наберут одинаковое количество очков и будет считаться разница набранных и пропущенных очков.
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