ФИБА опубликовала картинку с Сабонисами и яблоней. Домантас провёл лучший матч за сборную

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала в социальных сетях картинку с литовским баскетболистом Домантасом Сабонисом, который вчера провёл, по статистике, лучший матч за свою сборную, и его отцом Арвидасом Сабонисом, который является олимпийским чемпионом в составе СССР и считается одним из сильнейших центровых мира 1980—1990-х годов.
Напомним, вчера сборная Литвы уверенно обыграла команду Венгрии (87:64). Сабонис за 25 минут игрового времени записал на свой счёт 19 очков, восемь подборов и четыре передачи.
Примечательно, что самым результативным игроком матча стал не Сабонис, а его партнёр по команде Йонас Валанчюнас (21 очко).
Стоит отметить, что для сборной Литвы это первая победа на Евробаскете-2022, Венгрия же потерпела четвёртое поражение на турнире. В заключительном туре Литва сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, Венгрии предстоит сразиться с национальной командой Германии.
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