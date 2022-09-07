«Это Яннис». Дончич назвал баскетболиста, который установит рекорд по очкам на Евробаскете
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Лидер словенской сборной по баскетболу Лука Дончич ответил на вопрос репортёра о том, кто станет рекордсменом чемпионата Европы по баскетболу — 2022. По мнению звезды «Даллас Маверикс», это достижение покорится ещё одному знаменитому игроку НБА — греку Яннису Адетокунбо.
«Это Яннис. Почему? Потому что это Яннис Адетокунбо», — сказал Дончич.
Напомним, Яннис Адетокунбо во вчерашнем победном матче с национальной командой Украины набрал 41 очко и совершил девять подборов. Он провёл на площадке 27минут 27 секунд, 13 раз из 18 точно бросил с игры, также на его счету две результативные передачи и один перехват.
Что касается Дончича, то во вчерашней игре со сборной Германии он набрал 36 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи.
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