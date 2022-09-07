Шрёдер полез драться со словенцем, Дончич его оттащил

Во время матча между сборными Германии и Словении (80:88) в четвёртом туре группового этапа Евробаскета-2022 произошёл инцидент, в ходе которого один из лидеров немецкой команды Деннис Шрёдер едва не начал драку с одним из игроков соперника. Главная звезда национальной команды Словении Лука Дончич сумел этому препятствовать.

Стоит отметить, что Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, записав на свой счёт 36 очков и 10 подборов.

Словения одержала третью победу на Евробаскете-2022 и набрала семь очков, сравнявшись с французами и немцами, для которых это первое поражение на турнире.



В заключительном туре сборная Словении сыграет с национальной командой Франции, Германия — с Венгрией.