Адетокунбо: на паркете я пытаюсь создавать искусство

Лидер сборной Греции по баскетболу Яннис Адетокунбо рассказал о своих эмоциях от игры за национальную команду на Евробаскете-2022.

«Я стараюсь не оценивать свои выступления. Я просто стараюсь получать как можно больше удовольствия от игры и пытаюсь создавать искусство. Я имею в виду, что каждая игра — это отдельная игра. Каждый раз, когда выхожу на паркет, для меня это новый опыт, который останется со мной в будущем.

Сейчас один из тех годов, когда меня переполняют эмоции при выходе на паркет с моими товарищами по сборной. Не знаю, потому ли это, что мы давно не играли, с 2019 года. Не знаю, может быть, дело в тренере Итудисе и в том, как он меня мотивирует. Но могу сказать, что я рад каждой возможности выйти на паркет со своими партнёрами по команде», – приводит слова Янниса Eurohoops.