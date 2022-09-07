Марюс Григонис: с боснийцами будет война, отправляемся воевать

Игрок национальной команды Литвы Марюс Григонис поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Боснией и Герцеговиной, в которой решится, выйдет ли литовская команда в плей-офф Евробаскета-2022.
«Я вообще не чувствую никакого напряжения в этом чемпионате. Я рад, что могу играть в баскетбол. Прихожу на матч и отдаю всего себя.
Боснийская команда жёсткая, сильная, но у них много дыр. У них есть один разыгрывающий, который, вероятно, вырос в Боснии и играет в определённом стиле. Перед матчем несколько раз просмотрим видео, составим план. Будет трудно, будет жёсткий бой — боснийцам будет жарко. Будет война, и мы пойдём воевать. У них действительно хорошая национальная команда», — приводит слова Григониса Delfi.lt.
Матч начнётся сегодня, 7 сентября, в 15:30 мск.
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