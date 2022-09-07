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Легенда женской НБА Сью Бёрд провела последний матч в карьере

Легенда женской НБА Сью Бёрд провела последний матч в карьере
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Разыгрывающая защитница женской команды «Сиэтл Сторм» Сью Бёрд провела последний матч в карьере. Сегодня ночью её команда уступила «Лас Вегас Эйсес» в четвёртом матче полуфинальной серии WNBA (92:97, 1-3) и выбыла из турнира.

«Для меня было честью играть за эту франшизу, играть для этих болельщиков. Я не знаю, что ещё сказать», — сказала Бёрд после матча.

Бёрд завершает свою карьеру как одна из самых титулованных игроков всех времён: четыре титула WNBA, пять золотых олимпийских медалей, два титула в колледже UConn, статус лидера WNBA всех времён по количеству передач и сыгранных матчей.

Напомним, Бёрд 41 год. Она выступала за «Сиэтл» с 2002-го.

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