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Кириленко: с российской командой Евробаскет-2022 был бы интереснее

Кириленко: с российской командой Евробаскет-2022 был бы интереснее
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Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о своём отношении к чемпионату Европы по баскетболу — 2022, в котором российская сборная не принимает участия.

«Честно говоря, слежу за ним очень слабо. Всё равно, когда твоя команда не играет, очень сложно быть в большом интересе. В любом случае это один из удачных чемпионатов Европы, давно его не было. Много звёзд в этом году приехало, поэтому я уверен, тем болельщикам, кто смотрит, это довольно интересно.

Конечно, с нашей командой он был бы интереснее, об этом даже не надо спрашивать. Мы отобрались на турнир. Я уверен, что все наши болельщики с удовольствием посмотрели бы игры. Сейчас могли бы играть группу в Грузии», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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