Сербские «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Стало известно, что сербские команды «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского. Также в турнире сыграют четыре лучшие российские команды Единой лиги ВТБ по итогам прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».
Суперкубок пройдёт с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» и будет организован лигой совместно с «Московским спортом». Шесть команд будут поделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за пятое место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.
Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ прошёл в Москве на «ВТБ Арене» в сентябре 2021 года. В нём приняли участие ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а первым чемпионом турнира стали армейцы.
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09