Сербские «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Стало известно, что сербские команды «Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ на кубок имени легендарного тренера Александра Яковлевича Гомельского. Также в турнире сыграют четыре лучшие российские команды Единой лиги ВТБ по итогам прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Суперкубок пройдёт с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене» и будет организован лигой совместно с «Московским спортом». Шесть команд будут поделены на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Решающий день, который включает в себя матч за пятое место, матч за бронзовые медали и финал, состоится 25 сентября.

Впервые Суперкубок Единой лиги ВТБ прошёл в Москве на «ВТБ Арене» в сентябре 2021 года. В нём приняли участие ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а первым чемпионом турнира стали армейцы.