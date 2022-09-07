Беверли — о переходе в «Лейкерс»: не я буду играть с Леброном и Дэвисом, а они со мной
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Новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли поделился ожиданиями от игры за «озёрников».
«Не я буду играть с ними, а они будут играть со мной. В прошлом году я попал в плей-офф, а они — нет. Это разница… Я рад, что у нас есть шанс сыграть друг с другом. Уэстбрук? Очень рад сыграть с ним. Пару лет назад меня спрашивали, с кем бы я хотел играть в одной команде, и Уэстбрук был первым, кого я назвал. Я знаю Брона с тех пор, как был ребёнком, новичком в этой лиге, поэтому очевидно, что я хочу играть с ним. У меня никогда не было напарника с таким духом, с такой волей и спортивной злобой. Так что я очень хочу посмотреть, что из этого выйдет», — приводит слова Беверли Sports Illustrated.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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