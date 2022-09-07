Ирвинг: Коби был номером один в моём списке величайших игроков
Поделиться
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сказал, что считает легендарного Коби Брайанта величайшим игроком в истории.
«Коби, безусловно, был номером один в моём списке величайших игроков в истории. Просто потому, что у меня с ним были отношения ученика и учителя. У меня был доступ к его ярким моментам только в течение 10–12 лет. Когда я пришёл в лигу, чтобы бросить ему вызов, я подумал: «Это мой момент. Я выхожу, возможно, на величайшего игрока всех времён в моей книге», — приводит слова Ирвинга Yardbarker.
Ранее стало известно, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен заплатить вдове Коби Брайанта Ванессе $ 16 млн в качестве компенсации за распространение фотографий с места гибели её мужа и дочери.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
07:00
-
00:27
- 7 сентября 2022
-
23:58
-
23:31
-
23:22
-
23:14
-
23:02
-
22:52
-
22:43
-
22:36
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
21:55
-
21:30
-
21:26
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:12
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
19:26
-
19:10
-
18:58
-
18:09
Партнерский контент