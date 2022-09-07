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Ирвинг: Коби был номером один в моём списке величайших игроков

Ирвинг: Коби был номером один в моём списке величайших игроков
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг сказал, что считает легендарного Коби Брайанта величайшим игроком в истории.

«Коби, безусловно, был номером один в моём списке величайших игроков в истории. Просто потому, что у меня с ним были отношения ученика и учителя. У меня был доступ к его ярким моментам только в течение 10–12 лет. Когда я пришёл в лигу, чтобы бросить ему вызов, я подумал: «Это мой момент. Я выхожу, возможно, на величайшего игрока всех времён в моей книге», — приводит слова Ирвинга Yardbarker.

Ранее стало известно, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен заплатить вдове Коби Брайанта Ванессе $ 16 млн в качестве компенсации за распространение фотографий с места гибели её мужа и дочери.

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