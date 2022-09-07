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Шакил О'Нил назвал двух игроков НБА, которых несправедливо считать суперзвёздами

Шакил О'Нил назвал двух игроков НБА, которых несправедливо считать суперзвёздами
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Легендарный баскетболист Шакил О'Нил считает Руди Гобера и Донована Митчелла двумя игроками, которых ошибочно называют суперзвёздами.

По мнению О'Нила, суперзвездой может называться тот игрок, который является отличным лидером и постоянно побеждает, особенно в плей-офф.

«Митчелл действительно хорош, но пришло время ему выйти на этот великий уровень. Если бы сама «Юта» считала их суперзвёздами, они сохранили бы обоих и перестроили состав.

Сейчас я не вижу таких как Майкл Джордан, Коби, Ди-Уэйд, Пенни Хардуэй, Леброн, Кевин Джонсон, я не вижу Хакима Оладжьювона, Дэвида Робинсона, Тима Данкана. Если ты не делаешь того, что делали они, я ни за что не назову тебя суперзвездой», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

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