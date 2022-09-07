13 очков и 15 подборов Валанчюнаса помогли Литве выйти в плей-офф Евробаскета-2022

В Кёльне (Германия) завершился матч 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022 между национальными командами Боснии и Герцеговины и Литвы. Победу в матче одержали литовцы со счётом 87:70 (28:28, 28:14, 19:17, 12:11).
Самым результативным игроком сборной Литвы стал Марюс Григонис, который записал на свой счёт 16 очков и совершил шесть подборов. Его партнёр по команде Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл, набрав 13 очков и совершив 15 подборов. В составе сборной Боснии и Герцеговины лучшую результативность показал Джанан Муса, набрав 22 очка.
Отметим, этот матч для Литвы и Боснии и Герцеговины был решающим в борьбе за выход в плей-офф Евробаскета-2022. Победитель встречи обеспечивал себе участие в следующей стадии турнира.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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