Сью Бёрд расплакалась, произнося прощальную речь под скандирование трибун. Видео

Легенда женской НБА Сью Бёрд расплакалась после завершения своего прощального матча в лиге. Видео с прощальной речью Бёрд было опубликовано на YouTube-канале ESPN.
Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ESPN.
Бёрд выступала в составе «Сиэтла» с 2002 года. 6 сентября состоялся четвёртый матч полуфинальной серии женской НБА, в котором «Сиэтл» уступил «Лас-Вегасу» со счётом 92:97 и завершил выступление в нынешнем сезоне, проиграв в серии со счётом 1–3. Таким образом, этот матч стал последним в карьере Бёрд, ранее объявившей о своём уходе по окончании сезона.
По окончании матча зрители устроили овации в её честь и скандировали «Спасибо, Сью».
Бёрд — четырёхкратная чемпионка НБА, 13-кратная участница Матча звёзд, а также на её счету пять олимпийских золотых наград в составе сборной США.
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