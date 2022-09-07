Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сью Бёрд расплакалась, произнося прощальную речь под скандирование трибун. Видео

Сью Бёрд расплакалась, произнося прощальную речь под скандирование трибун. Видео
Комментарии

Легенда женской НБА Сью Бёрд расплакалась после завершения своего прощального матча в лиге. Видео с прощальной речью Бёрд было опубликовано на YouTube-канале ESPN.

Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ESPN.

Бёрд выступала в составе «Сиэтла» с 2002 года. 6 сентября состоялся четвёртый матч полуфинальной серии женской НБА, в котором «Сиэтл» уступил «Лас-Вегасу» со счётом 92:97 и завершил выступление в нынешнем сезоне, проиграв в серии со счётом 1–3. Таким образом, этот матч стал последним в карьере Бёрд, ранее объявившей о своём уходе по окончании сезона.

По окончании матча зрители устроили овации в её честь и скандировали «Спасибо, Сью».

Бёрд — четырёхкратная чемпионка НБА, 13-кратная участница Матча звёзд, а также на её счету пять олимпийских золотых наград в составе сборной США.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022