Сборная Грузии проиграла Черногории и завершила выступление на Евробаскете-2022

Сборная Черногории одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Грузии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 81:73 в пользу черногорских баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игор Дробняк, набравший 22 очка. Ещё 17 очков на свой счёт записал Кендрик Перри. В составе сборной Грузии отличился разыгрывающий Таддус Макфадден, записавший на свой счёт 16 очков.



Сборная Черногории одержала третью победу в пяти турах, Грузия проиграла четвёртый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.



Сборная Черногории благодаря этой победе сумела выйти в плей-офф Евробаскета 2022 года. Сборная Грузии завершила выступление на турнире.

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