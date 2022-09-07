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Сборная Грузии проиграла Черногории и завершила выступление на Евробаскете-2022

Сборная Грузии проиграла Черногории и завершила выступление на Евробаскете-2022
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Сборная Черногории одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Грузии. Встреча прошла в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 81:73 в пользу черногорских баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игор Дробняк, набравший 22 очка. Ещё 17 очков на свой счёт записал Кендрик Перри. В составе сборной Грузии отличился разыгрывающий Таддус Макфадден, записавший на свой счёт 16 очков.

Сборная Черногории одержала третью победу в пяти турах, Грузия проиграла четвёртый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.

Сборная Черногории благодаря этой победе сумела выйти в плей-офф Евробаскета 2022 года. Сборная Грузии завершила выступление на турнире.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа A. 5-й тур
07 сентября 2022, среда. 20:00 МСК
Грузия
Окончен
73 : 81
Черногория
Грузия: Макфадден - 16, Мамукелашвили - 15, Санадзе - 14, Шермадини - 14, Битадзе - 5, Андроникашвили - 4, Беришвили - 3, Джинчарадзе - 2, Бекаури, Боколишвили, Буржанадзе, Цинцадзе
Черногория: Дробняк - 22, Перри - 17, Дублевич - 10, Радончич - 9, Михайлович - 7, Радович - 7, Симонович - 7, Попович - 2, Вучелич, Илич, Николич, Павличевич
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