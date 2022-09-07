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М'Байе — о Дончиче: про № 77 особо нечего сказать. Он показал всё, что нужно было показать

М'Байе — о Дончиче: про № 77 особо нечего сказать. Он показал всё, что нужно было показать
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Форвард сборной Франции Амаду-Амат М'Байе высказался о поражении в матче со сборной Словении в 5-м туре группового этапа Евробаскета. Напомним, встреча завершилась со счётом 88:82 в пользу сборной Словении, а разыгрывающий словенцев Лука Дончич набрал 47 очков.

«Это был хороший матч. Словения — серьёзная команда, очень талантливая. Про № 77 особо нечего сказать. Я думаю, он показал всё, что нужно было показать. Я расстроен из-за поражения, но есть много вещей, которые нам предстоит сделать, чтобы стать лучше», — приводит слова М'Байе официальный сайт ФИБА.

Дончич установил рекорд XXI века по количеству очков в одном матче на чемпионатах Европы, набрав 47 баллов в этой встрече. Лучший результат в истории принадлежит бельгийскому баскетболисту Эдди Террасу, набравшему 63 очка в матче со сборной Албании на Евробаскете 1957 года.

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