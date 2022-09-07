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Сборная Германии разгромила Венгрию на Евробаскете-2022, у Маодо Ло 21 очко

Сборная Германии разгромила Венгрию на Евробаскете-2022, у Маодо Ло 21 очко
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https://www.youtube.com/watch?v=00EhmDYIT94Сборная Германии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 106:71 в пользу немецких баскетболистов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 21 очко. Ещё 18 очков на свой счёт записал Кристиан Зенгфельдер. В составе сборной Венгрии отличился форвард Силард Бенке, записавший на свой счёт 13 очков.

Сборная Германии одержала четвёртую победу в пяти турах, Венгрия проиграла пятый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.

Сборная Германии ещё до этого матча обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета. Сборная Венгрии ещё в 3-м туре потеряла шансы на продолжение выступлений на турнире.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа B. 5-й тур
07 сентября 2022, среда. 21:30 МСК
Венгрия
Окончен
71 : 106
Германия
Венгрия: Перль - 15, Бенке - 13, Шомодьи - 11, Войвода - 10, Келлер - 6, Хопкинс - 6, Аллен - 4, Голоман - 3, Ференц - 3, Эйлингсфельд
Германия: Зенгфельдер - 22, Ло - 21, Гиффей - 19, Обст - 16, Вагнер - 15, Холлац - 5, Тиман - 3, Фойгтман - 3, Вольфарт-Боттерман - 2
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