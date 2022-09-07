Сборная Германии разгромила Венгрию на Евробаскете-2022, у Маодо Ло 21 очко

https://www.youtube.com/watch?v=00EhmDYIT94Сборная Германии одержала победу в матче 5-го тура чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Венгрии. Встреча прошла в Кёльне (Германия) и завершилась со счётом 106:71 в пользу немецких баскетболистов.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 21 очко. Ещё 18 очков на свой счёт записал Кристиан Зенгфельдер. В составе сборной Венгрии отличился форвард Силард Бенке, записавший на свой счёт 13 очков.



Сборная Германии одержала четвёртую победу в пяти турах, Венгрия проиграла пятый матч из пяти на групповой стадии Евробаскета.



Сборная Германии ещё до этого матча обеспечила себе выход в плей-офф Евробаскета. Сборная Венгрии ещё в 3-м туре потеряла шансы на продолжение выступлений на турнире.

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