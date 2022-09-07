Источник: Лука Дончич пытается отобрать у матери права на свой товарный знак

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» и сборной Словении Лука Дончич подал прошение в Ведомство США по патентам и товарным знакам, сообщает Марк Стейн на своём сайте.



Как сообщает источник, Дончич хочет отменить регистрацию товарного знака «LUKA DONCIC 7», права на который в настоящий момент принадлежат его матери, Мириам Потербин.



Лука дал согласие на использование бренда ещё в 2018 году, официально товарный знак был зарегистрирован в 2020 году. В июле 2021 года Дончич отправил уведомление матери об отмене согласия на регистрацию товарного знака.



Незадолго до старта прошлого сезона Дончич представил новый логотип, который включает его инициалы, номер «77» и букву S, означающую «Словения». Однако все попытки Луки зарегистрировать товарный знак «LUKA DONCIC» были отклонены из-за существующего «LUKA DONCIC 7».