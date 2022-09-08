«Проявите уважение, бездельники». Томпсон отреагировал на свой рейтинг в NBA 2K

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон отреагировал на свой рейтинг трёхочковых бросков в игре NBA 2K23.

Ранее создатели популярного симулятора в своих социальных сетях опубликовали рейтинг по трёхочковым броскам игроков Национальной баскетбольной ассоциации. Возглавил список партнёр Томпсона по команде Стефен Карри (99). У Томпсона этот показатель равен 88 баллам.

«Ещё со времен Сеги Дримкаст NBA 2K – это отстой. Проявите немного уважения, бездельники», — написал Томпсон в социальных сетях.

Напомним, выход игры NBA 2K23 запланирован на 9 сентября.

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков: