Нуркич: на что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати?

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич рассказал о непростых условиях, с которыми столкнулась его команда на Евробаскете-2022.
«Я горжусь ребятами, тренерами и персоналом. При тех потрясениях, которые у нас были, это впечатляет, я горжусь ими, я поздравляю всех, кто участвовал, мы отдали все силы, и Босния и Герцеговина может гордиться.
Всё начинается с федерации. Что у нас есть? Есть ли у нас люди, которые её возглавляют? Многое происходит до спорта, спорт — это самая лёгкая часть.
Дайте мне пост президента Ассоциации, назначьте меня директором, и у Боснии и Герцеговины больше никогда не будет проблем с подготовкой, гостиницами или едой. Если вы сможете это сделать, я готов сам взять на себя все функции, если это будет зависеть от меня.
На что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати, если мы не решаем некоторые вещи, которые являются приоритетными? Люди должны понимать, что национальная команда превыше всего. Мы должны быть уверены, что спортсменам предоставляются самые лучшие условия», — приводит слова Нуркича Eurohoops.
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