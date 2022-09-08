Нуркич: на что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати?

Центровой сборной Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич рассказал о непростых условиях, с которыми столкнулась его команда на Евробаскете-2022.

«Я горжусь ребятами, тренерами и персоналом. При тех потрясениях, которые у нас были, это впечатляет, я горжусь ими, я поздравляю всех, кто участвовал, мы отдали все силы, и Босния и Герцеговина может гордиться.

Всё начинается с федерации. Что у нас есть? Есть ли у нас люди, которые её возглавляют? Многое происходит до спорта, спорт — это самая лёгкая часть.

Дайте мне пост президента Ассоциации, назначьте меня директором, и у Боснии и Герцеговины больше никогда не будет проблем с подготовкой, гостиницами или едой. Если вы сможете это сделать, я готов сам взять на себя все функции, если это будет зависеть от меня.

На что можно рассчитывать, если четыре игрока вынуждены спать в одной кровати, если мы не решаем некоторые вещи, которые являются приоритетными? Люди должны понимать, что национальная команда превыше всего. Мы должны быть уверены, что спортсменам предоставляются самые лучшие условия», — приводит слова Нуркича Eurohoops.