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Финляндия с разгромным счётом обыграла Нидерланды

Финляндия с разгромным счётом обыграла Нидерланды
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Завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 по баскетболу между сборными Финляндии и Нидерландов. Счёт встречи — 88:67 в пользу финнов.

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 22 очка. У голландцев наилучшую результативность продемонстрировал Ворти де Йонг — 21 очко.

Финская сборная по итогам группового этапа набрала восемь очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Национальная команда Нидерландов не одержала ни одной победы на турнире и замкнула турнирную таблицу группы D.

Евробаскет-2022. Оставшиеся матчи 8 сентября

Группа C. (15:15) Хорватия – Украина.
Группа C. (18:00) Эстония – Греция.
Группа D. (18:30) Чехия – Израиль.
Группа C. (22:00) Великобритания – Италия.
Группа D. (22:00) Сербия – Польша.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа D. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 15:00 МСК
Финляндия
Окончен
88 : 67
Нидерланды
Финляндия: Маркканен - 22, Хафф - 14, Маджуни - 9, Кантонен - 7, Мадсен - 7, Янтунен - 7, Валтонен - 5, Копонен - 5, Сеппяля - 5, Салин - 3, Литтл - 2, Палми - 2
Нидерланды: де Йонг - 21, ван дер Вюрст - 9, Клоф - 8, Кок - 7, Эдвардс - 7, Уильямс - 5, Схафтенар - 4, Схафтенар - 4, Херрази - 2, Хамминк
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