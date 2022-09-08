Финляндия с разгромным счётом обыграла Нидерланды

Завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 по баскетболу между сборными Финляндии и Нидерландов. Счёт встречи — 88:67 в пользу финнов.
Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 22 очка. У голландцев наилучшую результативность продемонстрировал Ворти де Йонг — 21 очко.
Финская сборная по итогам группового этапа набрала восемь очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Национальная команда Нидерландов не одержала ни одной победы на турнире и замкнула турнирную таблицу группы D.
Евробаскет-2022. Оставшиеся матчи 8 сентября
Группа C. (15:15) Хорватия – Украина.
Группа C. (18:00) Эстония – Греция.
Группа D. (18:30) Чехия – Израиль.
Группа C. (22:00) Великобритания – Италия.
Группа D. (22:00) Сербия – Польша.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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