Финляндия с разгромным счётом обыграла Нидерланды

Завершился матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 по баскетболу между сборными Финляндии и Нидерландов. Счёт встречи — 88:67 в пользу финнов.

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 22 очка. У голландцев наилучшую результативность продемонстрировал Ворти де Йонг — 21 очко.

Финская сборная по итогам группового этапа набрала восемь очков и обеспечила себе выход в плей-офф. Национальная команда Нидерландов не одержала ни одной победы на турнире и замкнула турнирную таблицу группы D.

Евробаскет-2022. Оставшиеся матчи 8 сентября



Группа C. (15:15) Хорватия – Украина.

Группа C. (18:00) Эстония – Греция.

Группа D. (18:30) Чехия – Израиль.

Группа C. (22:00) Великобритания – Италия.

Группа D. (22:00) Сербия – Польша.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.