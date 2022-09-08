Хорватия обыграла Украину в заключительном матче группового этапа Евробаскета

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Игра проходила в Милане (Италия) и завершилась победой хорватов со счётом 90:85.

Самым результативным игроком встречи стал Боян Богданович, в активе которого 25 очков. У украинцев наилучшей результативностью отметился Владимир Герун — 21 очко.

Благодаря этой победе подопечные Дамира Мулаомеровича обошли украинцев в турнирной таблице группы C и вышли на второе место, однако итоговое положение команд будет ясно только после окончания матча между командами Италии и Великобритании.

Евробаскет-2022. Оставшиеся матчи 8 сентября



Группа C. (18:00) Эстония – Греция.

Группа D. (18:30) Чехия – Израиль.

Группа C. (22:00) Великобритания – Италия.

Группа D. (22:00) Сербия – Польша.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.