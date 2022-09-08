Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хорватия обыграла Украину в заключительном матче группового этапа Евробаскета

Хорватия обыграла Украину в заключительном матче группового этапа Евробаскета
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с национальной командой Хорватии. Игра проходила в Милане (Италия) и завершилась победой хорватов со счётом 90:85.

Самым результативным игроком встречи стал Боян Богданович, в активе которого 25 очков. У украинцев наилучшей результативностью отметился Владимир Герун — 21 очко.

Благодаря этой победе подопечные Дамира Мулаомеровича обошли украинцев в турнирной таблице группы C и вышли на второе место, однако итоговое положение команд будет ясно только после окончания матча между командами Италии и Великобритании.

Евробаскет-2022. Оставшиеся матчи 8 сентября

Группа C. (18:00) Эстония – Греция.
Группа D. (18:30) Чехия – Израиль.
Группа C. (22:00) Великобритания – Италия.
Группа D. (22:00) Сербия – Польша.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). Группа C. 5-й тур
08 сентября 2022, четверг. 15:15 МСК
Хорватия
Окончен
90 : 85
Украина
Хорватия: Богданович - 27, Мавра - 13, Симон - 11, Зубац - 10, Маткович - 10, Смит - 7, Хезонья - 6, Рамляк - 3, Шарич - 3, Гнидич, Перкович, Пркачин
Украина: Герун - 21, Близнюк - 16, Михайлюк - 14, Санон - 11, Бобров - 8, Лень - 6, Лукашов - 5, Пустовой - 4, Зотов, Сидоров, Скапинцев, Ткаченко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022