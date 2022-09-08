Сборные Украины и Хорватии во время матча обсуждают, забивать ли мячи. Фото

В концовке матча 5-го тура групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу между сборными Украины и Хорватии произошёл достаточно занятный эпизод — хорваты намеренно поддались своим соперникам.
При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. В этот момент он получил какое-то сообщение от хорватского тренерского штаба с кромки площадки.
Фото: Боян Богданович мажет с линии штрафных бросков
За 19 секунд до конца встречи хорваты по указанию тренерской скамейки бросили играть, а сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков. Хорваты в этой атаке не оказывали сопротивления соперникам. При этом игроки сборной Украины в этот же момент обсуждали с главным тренером команды Айнарсом Багатскисом, нужно ли им проводить результативную атаку.
Фото: Тренерский штаб сборной Хорватии говорит игрокам не атаковать
Важно то, что при разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускает вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем при распределении мест в группе является разница набранных и пропущенных очков. В настоящий момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0. Италии ещё предстоит сыграть с аутсайдером группы Великобританией, и она в любом случае будет четвёртой.
- 9 сентября 2022
-
09:23
-
03:06
-
00:59
-
00:46
-
00:45
-
00:12
-
00:07
- 8 сентября 2022
-
23:59
-
23:57
-
23:48
-
23:46
-
23:36
-
22:50
-
22:25
-
21:07
-
20:43
-
20:37
-
20:26
-
20:20
-
20:18
-
20:07
-
20:05
-
19:59
-
19:45
-
19:45
-
19:11
-
18:27
-
18:14
-
18:12
-
17:49
-
17:18
-
16:57
-
16:46
-
16:27
-
16:00