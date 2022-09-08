Сборные Украины и Хорватии во время матча обсуждают, забивать ли мячи. Фото

В концовке матча 5-го тура групповой стадии чемпионата Европы по баскетболу между сборными Украины и Хорватии произошёл достаточно занятный эпизод — хорваты намеренно поддались своим соперникам.



При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного. В этот момент он получил какое-то сообщение от хорватского тренерского штаба с кромки площадки.

Фото: Боян Богданович мажет с линии штрафных бросков

За 19 секунд до конца встречи хорваты по указанию тренерской скамейки бросили играть, а сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков. Хорваты в этой атаке не оказывали сопротивления соперникам. При этом игроки сборной Украины в этот же момент обсуждали с главным тренером команды Айнарсом Багатскисом, нужно ли им проводить результативную атаку.

Фото: Тренерский штаб сборной Хорватии говорит игрокам не атаковать

Важно то, что при разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускает вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем при распределении мест в группе является разница набранных и пропущенных очков. В настоящий момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляет +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0. Италии ещё предстоит сыграть с аутсайдером группы Великобританией, и она в любом случае будет четвёртой.