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Гомельский: нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку

Гомельский: нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию в концовке матча 5-го тура групповой стадии Евробаскета между сборными Украины и Хорватии.

Напомним, за 19 секунд до конца встречи хорваты по указанию тренерской скамейки бросили играть, а сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков. Хорваты в этой атаке не оказывали сопротивления соперникам.

«Если Украина пошла забивать мяч, значит, им это было нужно. Хорваты об этом не подумали. Это ошибка не игроков, а ассистентов, тренеров. Хорваты пропустили мяч. Команда, которая занимает второе место, теоретически сыграет с более слабой командой из другой группы. Украина стремилась занять второе место и получить более слабую команду в 1/8 финала — это нормальная спортивная борьба. Нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку. Здесь нет нарушения неписаного кодекса чести. Честная игровая ситуация», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.

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