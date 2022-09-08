Гомельский: нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию в концовке матча 5-го тура групповой стадии Евробаскета между сборными Украины и Хорватии.

Напомним, за 19 секунд до конца встречи хорваты по указанию тренерской скамейки бросили играть, а сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков. Хорваты в этой атаке не оказывали сопротивления соперникам.



«Если Украина пошла забивать мяч, значит, им это было нужно. Хорваты об этом не подумали. Это ошибка не игроков, а ассистентов, тренеров. Хорваты пропустили мяч. Команда, которая занимает второе место, теоретически сыграет с более слабой командой из другой группы. Украина стремилась занять второе место и получить более слабую команду в 1/8 финала — это нормальная спортивная борьба. Нельзя обвинять хорватов, что Украина провела результативную атаку. Здесь нет нарушения неписаного кодекса чести. Честная игровая ситуация», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Хорватии одержала победу над сборной Украины со счётом 90:85.