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Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 8 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 8 сентября, турнирная таблица
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8 сентября прошёл восьмой день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано шесть матчей. В 5-м туре сошлись представители групп С и D.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.

Группа D. Финляндия — Нидерланды — 88:67.
Группа C. Хорватия — Украина — 90:85.
Группа C. Эстония — Греция — 69:90.
Группа D. Чехия — Израиль — 88:77.
Группа C. Великобритания — Италия — 56:90.
Группа D. Сербия — Польша — 96:69.

Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

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