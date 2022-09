Результаты матчей чемпионата Европы по баскетболу 8 сентября, турнирная таблица

8 сентября прошёл восьмой день чемпионата Европы по баскетболу – 2022. В программе соревнований было запланировано шесть матчей. В 5-м туре сошлись представители групп С и D.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня.



Группа D. Финляндия — Нидерланды — 88:67.

Группа C. Хорватия — Украина — 90:85.

Группа C. Эстония — Греция — 69:90.

Группа D. Чехия — Израиль — 88:77.

Группа C. Великобритания — Италия — 56:90.

Группа D. Сербия — Польша — 96:69.

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.