Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022

По итогам заключительного дня группового этапа чемпионата Европы по баскетболу определились все пары стадии 1/8 финала соревнований.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание первого раунда плей-офф турнира.



Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание

Дата Время (мск) Матч 10 сентября 13:00 Турция — Франция 10 сентября 15:45 Словения — Бельгия 10 сентября 19:00 Германия — Черногория 10 сентября 21:45 Испания — Литва 11 сентября Объявят позднее Греция — Чехия 11 сентября Объявят позднее Финляндия — Хорватия 11 сентября Объявят позднее Украина — Польша 11 сентября Объявят позднее Сербия — Италия

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.