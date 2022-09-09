Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022

Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022
Комментарии

По итогам заключительного дня группового этапа чемпионата Европы по баскетболу определились все пары стадии 1/8 финала соревнований.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание первого раунда плей-офф турнира.

Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание

ДатаВремя (мск)Матч
10 сентября13:00Турция — Франция
10 сентября15:45Словения — Бельгия
10 сентября19:00Германия — Черногория
10 сентября21:45Испания — Литва
11 сентябряОбъявят позднееГреция — Чехия
11 сентябряОбъявят позднееФинляндия — Хорватия
11 сентябряОбъявят позднееУкраина — Польша
11 сентябряОбъявят позднееСербия — Италия
Турнирная таблица ЧЕ-2022 по баскетболу

Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.

«Не из этого мира». Лука Дончич установил рекорд и разорвал Францию на Евробаскете «Не из этого мира». Лука Дончич установил рекорд и разорвал Францию на Евробаскете
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022