Расписание матчей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022
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По итогам заключительного дня группового этапа чемпионата Европы по баскетболу определились все пары стадии 1/8 финала соревнований.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию расписание первого раунда плей-офф турнира.
Евробаскет-2022. 1/8 финала. Расписание
|Дата
|Время (мск)
|Матч
|10 сентября
|13:00
|Турция — Франция
|10 сентября
|15:45
|Словения — Бельгия
|10 сентября
|19:00
|Германия — Черногория
|10 сентября
|21:45
|Испания — Литва
|11 сентября
|Объявят позднее
|Греция — Чехия
|11 сентября
|Объявят позднее
|Финляндия — Хорватия
|11 сентября
|Объявят позднее
|Украина — Польша
|11 сентября
|Объявят позднее
|Сербия — Италия
Напомним, Евробаскет-2022 принимают сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия и Италия. За победу борются 24 национальные команды, которые разделены на четыре группы по шесть коллективов. В раунд плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы.
Комментарии
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