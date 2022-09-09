Тренер сборной Франции схватил судью за шею во время матча. Фото

Во время матча 5-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Франции и Словении главный тренер французской сборной Венсан Колле схватил судью за шею.



В четвёртой четверти игры в одном из эпизодов Колле оказался рядом с рефери и схватил его за шею. В это время словенцы убегали в атаку.

Венссан Колле схватил судью за шею

Матч завершился победой сборной Словении со счётом 88:82, которая благодаря этому результату обеспечила себе первое место в группе. Лидер словенцев Лука Дончич набрал в этой игре 47 очков, что является рекордом XXI века на чемпионатах Европы и вторым результатом в истории Евробаскета.



Словения в плей-офф Евробаскета-2022 сыграет с Бельгией, Франция — с Турцией. Оба матча состоятся 10 сентября.