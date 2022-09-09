Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Франции схватил судью за шею во время матча. Фото

Тренер сборной Франции схватил судью за шею во время матча. Фото
Комментарии

Во время матча 5-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года между национальными командами Франции и Словении главный тренер французской сборной Венсан Колле схватил судью за шею.

В четвёртой четверти игры в одном из эпизодов Колле оказался рядом с рефери и схватил его за шею. В это время словенцы убегали в атаку.

Венссан Колле схватил судью за шею

Венссан Колле схватил судью за шею

Матч завершился победой сборной Словении со счётом 88:82, которая благодаря этому результату обеспечила себе первое место в группе. Лидер словенцев Лука Дончич набрал в этой игре 47 очков, что является рекордом XXI века на чемпионатах Европы и вторым результатом в истории Евробаскета.

Словения в плей-офф Евробаскета-2022 сыграет с Бельгией, Франция — с Турцией. Оба матча состоятся 10 сентября.

«Не из этого мира». Лука Дончич установил рекорд и разорвал Францию на Евробаскете «Не из этого мира». Лука Дончич установил рекорд и разорвал Францию на Евробаскете
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022