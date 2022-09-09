Лидер сборной Италии в ближайшие 10 дней перенесёт операцию на колене

Форвард «Бостон Селтикс» и сборной Италии Данило Галлинари готовится к операции, которая состоится в ближайшие 7-10 дней, сообщает Sportando.
34-летний итальянский баскетболист получил травму во время отборочного матча чемпионата мира — 2023 с Грузией (91:84). Изначально Галлинари диагностировали разрыв мениска, но позже стало известно, что у игрока разрыв передней крестообразной связки колена, в связи с чем он, вероятнее всего, не сыграет в новом сезоне НБА. Кроме того, форвард пропустил Евробаскет-2022.
Последние два года Галлинари провёл в составе «Атланты Хоукс». В прошлом сезоне НБА итальянец принял участие в 68 матчах, в которых набирал в среднем по 11,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 результативные передачи. В результате обмена Галлинари летом оказался в «Селтикс».
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