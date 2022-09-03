«Бостон» может лишиться Галлинари на весь предстоящий сезон-2022/2023

34-летний итальянский лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Данило Галлинари получил тяжёлую травму во время матча за национальную сборную в квалификации на чемпионат мира – 2023 с Грузией (91:84). Об этом сообщает ESPN.
Как отмечает источник, у итальянца выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена, а не только разрыв мениска, из-за которого он пропускает Евробаскет – 2022. Восстановление после подобной травмы может занять до 12 месяцев, поэтому, вероятнее, всего в предстоящем сезоне НБА Данило не поможет «Бостону», с которым он подписал двухлетний контракт этим летом.
Последние два года итальянский форвард провёл в «Атланте Хоукс». В минувшем сезоне Галлинари провёл 68 матчей, в которых набирал 11,8 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 1,5 результативной передачи.
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