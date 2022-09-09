Яннис Адетокунбо: следующая остановка — Берлин

Звёздный форвард сборной Греции Яннис Адетокунбо после заключительного матча группового этапа чемпионата Европы 2022 года со сборной Эстонии опубликовал новый пост в социальных сетях.
«Спасибо, Милан! Следующая остановка — Берлин», — написал Адетокунбо, приложив фотографию своего данка в игре с эстонцами.
Яннис Адетокунбо
Фото: Социальные сети Янниса Адетокунбо
В пятом туре Евробаскета-2022 сборная Греции обыграла национальную команду Эстонии со счётом 90:69. Адетокунбо набрал 25 очков, совершил 5 подборов и отдал 4 результативные передачи. При этом Яннис провёл на площадке неполные три четверти, после чего был заменён из-за травмы. Впоследствие оказалось, что его повреждение было несерьёзным.
Греки одержали пять побед в пяти матчах группового этапа и, соответственно, вышли в плей-офф с первого места. В 1/8 финала Греция сыграет с Чехией.
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