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Экс-тренер Финляндии оценил скандальный промах Богдановича в матче с Украиной

Экс-тренер Финляндии оценил скандальный промах Богдановича в матче с Украиной
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Бывший главный тренер сборной Финляндии Хенрик Деттманн прокомментировал исход матча между Хорватией и Украиной (90:85).

После игры сообщалось, что в концовке игроки Хорватии получили указание не забивать, чтобы пропустить Украину вперёд себя в группе и избежать игры с Польшей или Сербией в плей-офф. После этого Богданович промахнулся с линии, выполняя штрафной бросок.

«Это предположение. Только теория. Возможно, они заранее продумывают, с кем могли бы сыграть в следующем раунде. Но если так и есть, это лишь указывает на то, что вы не доверяете ни себе, ни партнёрам по команде. Действительно ли важно, с кем играть в следующем раунде, если вы хотите выиграть всё? Весь турнир», — приводит слова Деттманна Eurohoops.

В 1/8 финала Хорватия избежала встречи с Польшей и сыграет как раз со сборной Финляндии. Украинцам предстоит матч с поляками.

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