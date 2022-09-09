Экс-тренер Финляндии оценил скандальный промах Богдановича в матче с Украиной

Бывший главный тренер сборной Финляндии Хенрик Деттманн прокомментировал исход матча между Хорватией и Украиной (90:85).



После игры сообщалось, что в концовке игроки Хорватии получили указание не забивать, чтобы пропустить Украину вперёд себя в группе и избежать игры с Польшей или Сербией в плей-офф. После этого Богданович промахнулся с линии, выполняя штрафной бросок.



«Это предположение. Только теория. Возможно, они заранее продумывают, с кем могли бы сыграть в следующем раунде. Но если так и есть, это лишь указывает на то, что вы не доверяете ни себе, ни партнёрам по команде. Действительно ли важно, с кем играть в следующем раунде, если вы хотите выиграть всё? Весь турнир», — приводит слова Деттманна Eurohoops.



В 1/8 финала Хорватия избежала встречи с Польшей и сыграет как раз со сборной Финляндии. Украинцам предстоит матч с поляками.