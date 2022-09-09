Разыгрывающий сборной Турции Ларкин пропустит остаток Евробаскета-2022

Разыгрывающий сборной Турции Шейн Ларкин выбыл из-за травмы и больше не сыграет на чемпионате Европы 2022 года, сообщает Basket News.



По ходу матча заключительного тура группового этапа Евробаскета-2022 с национальной командой Испании Ларкин повредил руку. После игры Шейн частным рейсом отправился в Стамбул, где прошёл углублённое обследование, которое показало необходимость операции на пальце правой руки.



После этой операции Шейн Ларкин будет восстанавливаться как минимум два месяца и уже не поможет сборной Турции на чемпионате Европы. Более того, натурализованный американец не сыграет и в первых матчах сезона за «Анадолу Эфес».



В 1/8 финала Евробаскета-2022 Турции предстоит матч со сборной Франции.

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