Эргин Атаман: я провоцировал зрителей? Но их не было

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал ход расследования Международной федерацией баскетбола (ФИБА) инцидента, связанного с потасовкой между турецким игроком Фурканом Коркмазом и грузином Дудой Санадзе в очной встрече команд в рамках Евробаскета-2022.
«Все забыли об этом инциденте, но что я могу поделать? Мы просим видеозаписи из раздевалки, но безрезультатно. Одни пустые разговоры.
Очень странно, что федерация Грузии заявила, что я спровоцировал зрителей и атмосферу. Я был на площадке, когда всё произошло… Пожаловался на концовку игры, но меня выгнали, и я пошёл в раздевалку.
Вы скажете: «Атаман спровоцировал зрителей». Но не было зрителей, которых можно было бы провоцировать. Отличная атмосфера была только на матчах с Грузией», — приводит слова Атамана Basket News.
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