Эргин Атаман: я провоцировал зрителей? Но их не было

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман прокомментировал ход расследования Международной федерацией баскетбола (ФИБА) инцидента, связанного с потасовкой между турецким игроком Фурканом Коркмазом и грузином Дудой Санадзе в очной встрече команд в рамках Евробаскета-2022.



«Все забыли об этом инциденте, но что я могу поделать? Мы просим видеозаписи из раздевалки, но безрезультатно. Одни пустые разговоры.

Очень странно, что федерация Грузии заявила, что я спровоцировал зрителей и атмосферу. Я был на площадке, когда всё произошло… Пожаловался на концовку игры, но меня выгнали, и я пошёл в раздевалку.

Вы скажете: «Атаман спровоцировал зрителей». Но не было зрителей, которых можно было бы провоцировать. Отличная атмосфера была только на матчах с Грузией», — приводит слова Атамана Basket News.