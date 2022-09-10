Гобер спас Францию от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени

Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер спас свою команду от вылета в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Турции, забив данк за три секунды до конца основного времени.
Баскетболист в составе своей команды стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл. На счету Гобера 20 очков и 17 подборов.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
Сборная Франции одержала победу над Турцией со счётом 87:86. Команды не выявили сильнейшего по итогам основного времени, а в овертайме лучшими оказались французы. Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые встретятся 11 сентября.
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