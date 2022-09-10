Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гобер спас Францию от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени

Гобер спас Францию от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени
Комментарии

Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер спас свою команду от вылета в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Турции, забив данк за три секунды до конца основного времени.

Баскетболист в составе своей команды стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл. На счету Гобера 20 очков и 17 подборов.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

Сборная Франции одержала победу над Турцией со счётом 87:86. Команды не выявили сильнейшего по итогам основного времени, а в овертайме лучшими оказались французы. Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые встретятся 11 сентября.

Новость по теме
Франция стала первым участником 1/4 финала Евробаскета-2022, обыграв Турцию в овертайме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022