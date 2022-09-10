Фурнье рассказал, о чём думал в концовке основного времени матча с Турцией

Капитан сборной Франции по баскетболу Эван Фурнье высказался о матче 1/8 финала Евробаскета-2022 с командой Турции, который состоялся сегодня, 10 сентября, в Берлине (Германия).
Напомним, на последних секундах четвёртой четверти Руди Гобер спас команду Франции от поражения и перевёл матч в овертайм, где французы оказались сильнее.
«Я подумал: «Вот чёрт». Когда мы сфолили, я решил, что игра окончена. Мы отставали на два очка, а у соперников было два штрафных броска.
Не сказал бы, что у нас проблемы. Очевидно, мы не показываем лучшую игру, но в каждом матче всё складывается по-разному», – приводит слова баскетболиста издание Basket News.
Ранее сборная Словении одержала победу в матче 1/8 финала над командой Бельгии. Также сегодня, 10 сентября, путёвки в четвертьфинал соревнований разыграют команды Германии и Черногории, матч состоится в 19:00 мск. Матч Испания – Литва, завершающий игровой день, начнётся в 21:45 мск.
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