«Таков был мой стиль лидера». О’Нил объяснил напряжённые отношения с Коби Брайантом

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился воспоминаниями о звёздном напарнике по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте, трагично ушедшем из жизни в январе 2020 года.
«Он был похож на инопланетянина. Когда ему 18 лет, он часами просиживал в раздевалке, где без мяча отрабатывал дриблинг и броски. А потом вы видите, как он исполняет то же самое на площадке.
Он был одержим желанием стать лучшим. Я же был одержим тем, чтобы стать самым доминирующим. Порой вам приходится многим жертвовать, и он шёл на это. Я знал, что он всего себя посвящал работе, поэтому постоянно дёргал его за рычажки. Я понимал, каков будет результат. И я всегда был таким парнем. Люди считали, что мы ненавидели друг друга, но таков был мой стиль лидера. И я сделал это ради того, чтобы заставить его выступать на высочайшем уровне», – сказал О’Нил в интервью YouTube-каналу Valuetainment.
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