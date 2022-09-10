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Дончич: если бы я слушал критиков, то меня бы здесь не было

Дончич: если бы я слушал критиков, то меня бы здесь не было
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Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал критику из-за того, как он проводит свой досуг. Ранее сообщалось, что Дончич накануне матча квалификации чемпионата мира – 2023 со сборной Германии был замечен в отеле с сигаретой и колой. Игрок проводил время за игрой в карты.

«Если бы я волновался по поводу мнения людей о том, как я отдыхаю, то, я бы сказал, что меня бы здесь не было. Понимаете? Мне нет никакого дела до этого. Так что это меня не беспокоит», — сказал Лука Дончич на пресс-конференции ФИБА.

Лука Дончич в матче 1/8 финала со сборной Бельгии набрал 35 очков, совершил пять подборов, отдал пять результативных передач и сделал четыре перехвата. В четвертьфинале турнира сборная Словении сыграет с победителем пары Украина — Польша.

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