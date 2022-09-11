Литва проиграла Испании в 1/8 финала Евробаскета-2022 и завершила выступления на турнире

Сборная Испании одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 над командой Литвы. Встреча прошла в Берлине (Германия) и завершилась триумфом испанских баскетболистов в первом овертайме со счётом 102:94.



Встреча прошла в упорной борьбе. В концовке матча сборная Литвы имела возможность не только отыграться, но и выйти вперёд, однако Рокас Йокубайтис промахнулся трёхочковым броском. Подбор остался за Игнасом Браздейкисом и он сумел забить мяч из зоны, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке испанцы с первых же мгновений захватили инициативу и довели встречу до победы.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 28 очков. Ещё 21 очко на свой счёт записал Вилли Эрнангомес. В составе сборной Литвы отличился форвард Миндаугас Кузминскас, записавший на свой счёт 18 очков. Ещё 17 очков набрал Игнас Браздейкис. По 15 очков в составе литовской сборной набрали Лукас Лекавичюс и Домантас Сабонис.



Сборная Испании оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Финляндия — Хорватия.



Ранее в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 2022 года вышли сборные Словении, Франции и Германии.

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