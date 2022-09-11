Сборная США потерпела поражение в полуфинале чемпионата Америки от Аргентины

В Бразилии состоялся полуфинальный матч чемпионата Америки, в котором встречались национальные команды Аргентины и США. Победу в этой встрече одержали аргентинцы со счётом 82:73.



Самым результативным игроком матча стал аргентинец Габриэль Дек, который набрал 30 очков, совершил семь подборов и отдал одну результативную передачу. Его партнёр по сборной, разыгрывающий Николас Лапровитолла отметился 18 очками. Оба баскетболиста выступают в испанском чемпионате — в «Реале» и «Барселоне», соответственно.



В составе США отличился Норрис Коул, в активе которого 18 очков.



Таким образом, Аргентина вышла в финал соревнований, где сыграет с национальной командой Бразилии. Сборная США, в свою очередь, поборется за третье место с Канадой.