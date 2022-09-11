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Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в 1/8 финала

Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в 1/8 финала
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Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в 1/8 финала национальной команде Польши. Матч проходил в Берлине (Германия) и завершился со счётом 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) в пользу польских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
11 сентября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Украина
Окончен
86 : 94
Польша
Украина: Бобров - 15, Пустовой - 13, Санон - 13, Михайлюк - 12, Ткаченко - 10, Лень - 9, Близнюк - 7, Герун - 3, Лукашов - 2, Сидоров - 2, Зотов, Скапинцев
Польша: Слотер - 24, Понитка - 22, Бальцеровски - 14, Соколовски - 13, Гарбач - 6, Дзева - 5, Михалак - 4, Цель - 4, Шенк - 2, Зысковски, Коленда, Олейничак
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