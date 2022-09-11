Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в 1/8 финала

Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в 1/8 финала национальной команде Польши. Матч проходил в Берлине (Германия) и завершился со счётом 94:86 (24:21, 18:24, 27:22, 25:19) в пользу польских баскетболистов.
Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи. В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.
Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.
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