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Макмиллен объяснил, почему дал СССР спокойно провести решающую атаку в финале ОИ-1972

Макмиллен объяснил, почему дал СССР спокойно провести решающую атаку в финале ОИ-1972
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Американский баскетболист Том Макмиллен объяснил, почему позволил сборной СССР спокойно провести решающую атаку в финале Олимпийских игр 1972 года, в которой был забит победный мяч (51:50).

«Там был судья, который показывал на мои ноги, он был румыном и не говорил по-английски. По международным правилам ты не обязан отходить от линии, пока баскетболист пытается ввести мяч в игру. Если ему нужно больше пространства, он может сделать шаг назад. Но судья показывал на мои ноги, а я находился и так за линией.

Я не нарушал правил. Тогда почему он показывал на мои ноги? Я подумал, что он говорит мне уйти с линии, а последнее, чего я боялся, получить за этот момент технический фол. Вот почему я решил отступить. Проблема была вызвана недопониманием судьи из-за языкового барьера», — приводит слова Макмиллена Washington Post.

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