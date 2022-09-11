Макмиллен объяснил, почему дал СССР спокойно провести решающую атаку в финале ОИ-1972

Американский баскетболист Том Макмиллен объяснил, почему позволил сборной СССР спокойно провести решающую атаку в финале Олимпийских игр 1972 года, в которой был забит победный мяч (51:50).
«Там был судья, который показывал на мои ноги, он был румыном и не говорил по-английски. По международным правилам ты не обязан отходить от линии, пока баскетболист пытается ввести мяч в игру. Если ему нужно больше пространства, он может сделать шаг назад. Но судья показывал на мои ноги, а я находился и так за линией.
Я не нарушал правил. Тогда почему он показывал на мои ноги? Я подумал, что он говорит мне уйти с линии, а последнее, чего я боялся, получить за этот момент технический фол. Вот почему я решил отступить. Проблема была вызвана недопониманием судьи из-за языкового барьера», — приводит слова Макмиллена Washington Post.
Скандальная победа СССР над Америкой в баскетболе. Как это было.
- 11 сентября 2022
-
20:24
-
19:18
-
19:00
-
18:42
-
18:35
-
17:55
-
17:36
-
17:36
-
16:50
-
16:30
-
16:28
-
16:13
-
15:15
-
15:06
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:23
-
13:43
-
11:58
-
11:15
-
10:59
-
10:53
-
10:29
-
10:24
-
10:08
-
09:55
-
07:00
-
00:46
-
00:42
-
00:07
-
00:02
- 10 сентября 2022
-
22:55
-
22:53
-
22:28