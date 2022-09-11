Хорватия, умышленно пропустившая вперёд Украину, проиграла в первом же матче плей-офф

Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Финляндии и Хорватии. Счёт встречи — 94:86 в пользу финской команды.

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов. У хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович — 23.

В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Напомним, хорваты в концовке последнего матча группового этапа с Украиной (90:85) бросили играть, чтобы пропустить украинцев вперёд и получить более удобную сетку плей-офф.

Сегодня состоится ещё два матча 1/8 финала. В 19:00 сборная Сербии сыграет с Италией, а в 21:45 команда Греции встретится со сборной Чехии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.