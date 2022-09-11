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Хорватия, умышленно пропустившая вперёд Украину, проиграла в первом же матче плей-офф

Хорватия, умышленно пропустившая вперёд Украину, проиграла в первом же матче плей-офф
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Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу, в котором встречались сборные Финляндии и Хорватии. Счёт встречи — 94:86 в пользу финской команды.

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов. У хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович — 23.

В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Напомним, хорваты в концовке последнего матча группового этапа с Украиной (90:85) бросили играть, чтобы пропустить украинцев вперёд и получить более удобную сетку плей-офф.

Сегодня состоится ещё два матча 1/8 финала. В 19:00 сборная Сербии сыграет с Италией, а в 21:45 команда Греции встретится со сборной Чехии.

Права на видео принадлежат FIBA. Ролик можно посмотреть в YouTube-канале FIBA — The Basketball Channel.

ЧЕ-2022 (м). 1/8 финала
11 сентября 2022, воскресенье. 15:45 МСК
Финляндия
Окончен
94 : 86
Хорватия
Финляндия: Маркканен - 43, Салин - 17, Маджуни - 16, Кантонен - 5, Литтл - 5, Хафф - 3, Янтунен - 3, Мадсен - 2, Валтонен, Копонен, Палми, Сеппяля
Хорватия: Богданович - 23, Смит - 17, Шарич - 12, Маткович - 11, Симон - 11, Хезонья - 9, Рамляк - 3, Гнидич, Зубац, Мавра, Перкович, Пркачин
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