Испания отобрала у СССР рекорд продолжительности серии выходов в 1/4 финала Евробаскета

Сборная Испании по баскетболу установила рекорд продолжительности серии выходов в 1/4 финала чемпионата Европы. Благодаря победе в матче с национальной командой Литвы (102:94 ОТ) испанские баскетболисты вышли в четвертьфинал в 21-й раз подряд. Ранее рекорд принадлежал команде СССР, которая 20 раз подряд достигала этой стадии (1951–1989).

Сама встреча прошла в упорной борьбе. В концовке матча сборная Литвы имела возможность не только отыграться, но и выйти вперёд, однако Рокас Йокубайтис промахнулся трёхочковым броском. Подбор остался за Игнасом Браздейкисом, и он сумел забить мяч из зоны, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм. В дополнительной пятиминутке испанцы с первых же мгновений захватили инициативу и довели встречу до победы.

В 1/4 финала испанцы встретятся с командой Финляндии. Встреча состоится 13 сентября, начало – в 19:00.