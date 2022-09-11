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«Король севера». ФИБА — о блестящей игре Маркканена, набравшего 43 очка с Хорватией

«Король севера». ФИБА — о блестящей игре Маркканена, набравшего 43 очка с Хорватией
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) в своих социальных сетях опубликовала пост, посвящённый финскому игроку Лаури Маркканену, который набрал 43 очка в матче 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Хорватии (94:86).

«Король севера», — говорится в посте.

В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Сегодня состоятся ещё два матча 1/8 финала. В 19:00 сборная Сербии сыграет с Италией, а в 21:45 команда Греции встретится со сборной Чехии.

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