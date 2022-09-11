Финляндия вышла в 1/4 финала Евробаскета впервые с 1967 года

Сборная Финляндии по баскетболу обыграла в 1/8 финала команду Хорватии (94:86) и впервые с 1967 года сумела попасть в восьмёрку сильнейших команд Европы.

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов. У хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович — 23.



В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября, начало – в 19:00 мск.

Сегодня состоятся ещё два матча 1/8 финала. В 19:00 сборная Сербии начнёт игру с Италией, а в 21:45 команда Греции встретится со сборной Чехии.