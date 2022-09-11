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Сборная Словении лишилась Зорана Драгича перед решающими матчами Евробаскета

Сборная Словении лишилась Зорана Драгича перед решающими матчами Евробаскета
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Защитник сборной Словении по баскетболу Зоран Драгич выбыл из строя на шесть-восемь недель из-за травмы мышцы бедра. Он получил повреждение в конце первой половины матча 1/8 финала с Бельгией, который закончился победой Словении со счетом 88:72.

«Очевидно, мне не суждено помогать сборной в решающих схватках на чемпионате Европы. Я буду помогать своим одноклубникам со скамейки запасных, громко подбадривать их и тем самым давать им положительную энергию, которая нам понадобится в ближайшие дни. Я верю, что ребята оставят свои сердца на поле и, в конце концов, вместе мы будем ждать хорошего результата, которого мы все так хотим», — приводит слова Драгича федерация баскетбола Словении.

В четвертьфинале словенцы сыграют с командой Польши.

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