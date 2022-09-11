Главный тренер сборной Украины объяснил поражение команды в 1/8 финала Евробаскета

Главный тренер национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался по поводу поражения команды в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 со сборной Польши (86:94).

«Наши решения в атаке были не самые лучшие. Польша поймала нас на этих моментах. Они реализовали много трёхочковых. К тому же у них были лёгкие очки. Поздравляю их команду. Мы закрыли лидеров их команды, но не реализовали свои броски», — сказал Багатскис на пресс-конференции.

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.