Главный тренер сборной Украины объяснил поражение команды в 1/8 финала Евробаскета
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Главный тренер национальной команды Украины по баскетболу Айнарс Багатскис высказался по поводу поражения команды в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 со сборной Польши (86:94).
«Наши решения в атаке были не самые лучшие. Польша поймала нас на этих моментах. Они реализовали много трёхочковых. К тому же у них были лёгкие очки. Поздравляю их команду. Мы закрыли лидеров их команды, но не реализовали свои броски», — сказал Багатскис на пресс-конференции.
Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября. Начало противостояния — в 19:00 мск.
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