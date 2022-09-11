Тренер сборной Италии бурно отреагировал на победу в матче с Сербией. Фото

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко эмоционально отреагировал на сенсационную победу своей команды в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2022 со сборной Сербии (94:86).

Специалист упал на колени и прокричал что-то на итальянском, разведя руки в стороны.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сербской сборной Никола Йокич, который записал в свой актив 32 очка и 10 подборов.

В четвертьфинале итальянская сборная встретится с командой Франции, которая вчера, 10 сентября, в упорной борьбе сумела одержать победу в матче с национальной командой Турции.



Сегодня также состоится заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встретятся сборные Греции и Чехии. Начало встречи — в 21:45 мск.